Buitendienstmedewerkers helpen levens redden met AED’s

Hoogezand – De buitendienstmedewerkers van de gemeente zijn dagelijks op veel plekken in de gemeente te vinden. In een unieke proef stelt de gemeente Midden-Groningen een AED (Automatische Externe Defibrillator) beschikbaar aan medewerkers voor tijdens en na werktijd. Zeven medewerkers zijn naast hun werk ook burgerhulpverlener. Door zowel tijdens als na werktijd een eigen AED in beheer te hebben, kunnen ze nog sneller en beter helpen bij noodgevallen.

Hierdoor neemt de overlevingskans bij een hartstilstand in de gemeente significant toe. Op donderdag 27 juni overhandigt burgemeester Adriaan Hoogendoorn de eerste AED aan een medewerker. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

De AED’s blijven in eigendom van de gemeente. De gemeente blijft ook verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Ze komen in beheer van de betreffende medewerkers. Op hun dienstauto wordt aangegeven dat er een AED aan boord is.

