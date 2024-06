De Groeve – Een groep paarden is aan het begin van de avond losgeslagen. Ze zouden in of bij het Zuidlaardermeer zijn, terwijl ze volgens een persfotograaf bij De Groeve in de wei horen (aan de zuidoostkant van het meer). Video.

Rond 20.30 uur had de brandweer de paarden gevonden en konden de dieren weer naar hun plek gebracht worden, meldt Rtvnoord(+bron)

