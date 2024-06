Drie musthaves voor in je tuin deze zomer

Groningen – Nog even en dan is het zover, tijd om heerlijk te kunnen genieten van de zon! Steeds vaker zien we dat mensen investeren in hun eigen tuin, zodat ze ook buiten de vakanties om een uurtje kunnen zonnen. Om ervoor te zorgen dat je tuin er helemaal klaar voor is, hebben wij een aantal must haves voor je, die eigenlijk niet mogen ontbreken.

Deze variëren van een stuk comfort en plezier tot een stukje extra sfeer. Kortom, wil jij met je tuin aan de slag of kun je wel wat inspiratie gebruiken als het gaat om het gezellig aankleden van je tuin, dan zit je bij ons helemaal goed. Wij bespreken namelijk 3 absolute must have, waarmee jij het deze zomer nog fijner hebt in je eigen tuin.

Waarom investeren we steeds vaker in onze eigen tuin

We hebben natuurlijk een periode gehad waarbij we noodgedwongen thuis moeten blijven. Het is dus ook niet zo vreemd dat een groot deel van de mensen extra is gaan investeren in hun eigen tuin. Als je dan toch geen kant op kunt, dan maar lekker in je eigen tuin. Wat we daardoor hebben gezien, is dat er steeds meer mensen zijn geweest die dit dusdanig zijn gaan waarderen, dat ze hun tuin steeds verder hebben aangepakt, waardoor ze inmiddels een tuin hebben, waardoor ze eigenlijk niet meer op vakantie hoeven, mits het goed weer is uiteraard.

Ga voor een hangmat

Als we het hebben over puur genieten, dan is een hangmat in je tuin een absolute aanrader. Waar we bij een hangmat vaak denken aan een doek tussen twee bomen, zijn er ook complete sets te koop waarbij je geen boom of ander ophangpunt nodig hebt. Het fijne aan een hangmat, is dat je er heerlijk even een dutje in kunt doen, maar ook in kunt gaan liggen om vervolgens een goed boek te lezen. Daarbij heeft het ook als voordeel, dat het je tuin direct een andere uitstraling geeft, mits de rest van de tuin natuurlijk ook gezellig is ingericht en ook is opgeruimd.

Sfeervolle en functionele buitenverlichting

Verlichting zorgt voor sfeer. Dat geldt niet alleen in huis, maar ook in je tuin. Daarbij is het wel belangrijk dat je kijkt naar sfeervolle verlichting voor in je tuin, maar ook zeer zeker functionele verlichting. Zo is het leuk om onder je overkapping een prikkabel te hangen en ook te kijken naar spotjes, zodat je het ook dusdanig kunt verlichten buiten dat je er ‘s ochtends rustig de krant kunt lezen. Ga je led prikkabel buiten lampjes kopen voor onder je overkapping, kijk dan wel naar de kleur. Zo kun je kiezen uit warm of fel licht, maar heb je vaak ook de mogelijkheid om voor kleurtjes te kiezen. Handig is ook om te kijken naar IP67 classificering, zodat je niet bang hoeft te zijn als je verlichting vochtig wordt. Ook in de zomermaanden kan het ‘s nachts vochtig zijn uiteraard.

Loungeset

Wat is er nu fijner om heerlijk onderuitgezakt in je loungeset te kunnen zitten, terwijl je geniet van een goed boek of gewoon lekker het zonnetje in je gezicht? Je moet je natuurlijk wel even insmeren, maar dat volledig terzijde. Nu is een loungeset niet altijd even functioneel als het gaat om bijvoorbeeld eten, maar is het wel ideaal om ter aanvulling te hebben op een hoge tafel, zodat je ook even ‘laag’ kunt zitten. De tip die we je wel mee willen geven, is dat je beter niet tijdens de zomer kunt kijken naar een nieuwe lounge, maar beter even kunt wachten tot na de zomer. Dit scheelt namelijk vaak aanzienlijk in prijs.

Foto's