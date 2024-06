Tweevoudig moordernaar Henk S. uit Veendam mocht op verlof: ‘Buiten voel ik mij beter dan in de kliniek’

GRONINGEN (ADP) – De 53-jarige oud-Veendammer Henk S., die in 2001 voor een dubbele doodslag is veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging, is twee keer onder begeleiding op verlof geweest. Geflankeerd door twee begeleiders heeft S. kunnen opsnuiven wat het is om weer ‘buiten te staan’. S. zei hierover: ‘Buiten voel ik mij beter dan in de kliniek’.

S. is veroordeeld voor het wurgen van de sociologiestudente Anne de Ruijter de Wildt in mei 1997 in Groningen en het doden van Annet van Reen in augustus 1994 in Utrecht. De oud-Veendammer moest vrijdag voor de rechtbank verschijnen in verband met een verlenging van zijn tbs. Het gesprek tussen de rechter en S. verliep via een videoverbinding. S. kon om een medische reden niet naar de rechtbank in Groningen komen.

Kleine stapjes

S.zit nu 20 jaar in de tbs-kliniek. Eind vorig jaar werd hij van Vught overgeplaatst naar de Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ). Een nieuwere vorm voor de longstay, waarbij de bewoners leren omgaan met hun stoornis waardoor hun kwaliteit van leven wordt verbeterd. Een behandeling in de LFPZ betekent kleine stappen nemen en dat neemt veel tijd in beslag.

Rustiger

Deze behandelmethode lijkt volgens de laatste rapporten een positief effect te hebben op S. Het begeleid verlof heeft de man zichtbaar goed gedaan. Volgens zijn behandelaars is de man rustiger en zoekt hij geen conflicten op. ‘Er is nog wel ruis, maar er zijn geen incidenten’, zei de officier van justitie. Zij vroeg de tbs-maatregel met twee jaar te verlengen. Ondanks de positieve wending kleven er nog te veel risico’s aan S. Het gaat S. echter niet snel genoeg. Een verlenging van één jaar kan volgens hem ook wel.

De rechter neemt twee weken de tijd om hierover te beslissen.

