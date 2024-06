Blijham – De politie is op zoek naar getuigen of mensen die meer weten over de vernieling van een zendmast op het sportpark Blijham aan de Beukenlaan.

Heb jij iets gezien of gehoord? Bel dan op 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

