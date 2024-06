Geen bussen door storing in communicatiesystemen bij Qbuzz (update)

Provincie – Update 07:40 uur: Het busverkeer wordt weer opgestart. Door de storing in het communicatiesysteem is er mogelijk geen actuele reisinformatie beschikbaar. Qbuzz laat weten; “Houd rekening met extra vertraging en/of uitval”.

Er reed geen enkele bus van Qbuzz in Groningen en Drenthe door een storing in de communicatiesystemen van de bussen. Qbuzz laat weten; “Het is niet bekend hoe lang dit gaat duren. Er wordt hard aan gewerkt om dit zo spoedig mogelijk op te lossen. Houd onze kanalen in de gaten voor updates.” Meldt Infoleek.nl.

