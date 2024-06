“Geen verrassing dat in Stadspark munitie wordt aangetroffen, er is vroeger hevig gevochten”

Groningen – De vondst van munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het Stadspark maandagavond komt niet als een verrassing. Dat vertelt Joël Stoppels van Battlefield Tours uit Groningen.

“Het Stadspark is zoals wij het noemen verdacht gebied”, vertelt Stoppels. “Het was onderdeel van het Duitse verdedigingswerk. In het Stadspark waren bijvoorbeeld schuilloopgraven aangelegd. De Duitsers hadden zich er ingegraven. In april 1945 rukten Canadese geallieerden vanuit Assen op richting Groningen. Ze naderden de stad via de Paterswoldseweg Op deze plek is heel zwaar gevochten.”

Panzerfaust

Stoppels vertelt daarbij over Fred Butterworth, een Canadese militair uit Winnipeg. “Terwijl hun tank over de Paterswoldseweg reed werd de tank beschoten met een Panzerfaust, een antitankwapen. De granaat explodeerde tegen het staal van de tank. Het voertuig reed daarop tegen de gevel van nummer 188. Butterworth kwam om het leven en was daarmee de eerste Canadees die om het leven kwam bij de bevrijding van Groningen.” Een plaquette aan de muur herinnert aan die gebeurtenis.

Munitie in een vijver

Maandagavond kwam er een bericht binnen bij de hulpdiensten dat er een verdacht voorwerp was aangetroffen in het water van de vijver in het Stadspark. De politie liet weten dat het om munitie uit de Tweede Wereldoorlog ging. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie, EOD, kwam ter plaatse om de munitie op te ruimen. Om wat voor munitie het gaat en van welke makelij het is, wordt niet gezegd.

“Stadspark werd vanuit de achterzijde schoongeveegd”

Stoppels: “De Duitsers hebben de Canadezen bestookt maar andersom hebben de geallieerden de bezetter bestookt met mortieren. De Duitse verdedigingslinie bestond uit mitrailleursnesten, sluipschuttersposities en luchtafweergeschut. Voor de Canadezen was de felle tegenstand ook aanleiding om een omtrekkende beweging te maken. In plaats van over de Paterswoldseweg maakte men een beweging via de flank waarbij het Stadspark vanuit de achterzijde werd schoongeveegd. Dit deel van de stad liep ook forse schade op. Diverse huizen raakten beschadigd. Op de plek bij de ingang van het Stadspark, waar nu vaak een ijscokraam staat, stond vroeger een café. Dit café is bij de bevrijding afgebrand.” De bevrijding van Groningen duurde vier dagen en koste aan 43 Canadezen het leven, aan Duitse zijde vielen er 130 slachtoffers.

“Niet slim om in Groningen te gaan magneetvissen”

De verwachting is dat er in het Stadspark meer munitie ligt. “Wat er toen afgevuurd is, zal niet allemaal ontploft zijn of opgeruimd zijn. Er zal bijvoorbeeld nog genoeg in het water liggen. Het Stadspark is ook niet de enige plek. Ook van het Noorderplantsoen is bekend dat er hevig gevochten is. Ook daar zal nog munitie aanwezig zijn. En dat geldt ook voor andere plekken. Ik herinner me een verhaal dat zich afspeelde bij De Punt. Daar werd een gat in de grond gemaakt om munitie te kunnen dumpen. Dat zal op meer plekken gebeurt zijn. Dat is ook de reden waarom het in Groning en niet verstandig is om te gaan magneetvissen. Stel dat je magneet vastklikt aan een niet-ontplofte granaat. Die munitie ligt nu al tachtig jaar op de bodem. Zulke situaties kunnen grote gevolgen hebben.”schrijft Oogtv.nl

