Politie schiet in de Hema Ter Apel na overlast melding, 1 verdachte raakt gewond

Ter Apel – Rond 13.00 uur dinsdagmiddag waren agenten aanwezig in een winkelpand aan de Marktstraat in Ter Apel in verband met een melding van overlast. Er ontstond een situatie waarbij er door de politie is geschoten. Dit was in de Hema.

De verdachte raakte hierbij gewond aan zijn been. De man werd ter plaatse aan zijn verwondingen behandeld. De man is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex.

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het gebruik van het vuurwapen door de agent. De politie doet onderzoek naar de aanleiding en achtergrond van het incident.

Foto's

Deel dit artikel