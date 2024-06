Brandweerman Sander treedt in voetsporen van vader(Pieter) als ploegchef

Finsterwolde – De brandweer in Finsterwolde heeft sinds een paar maanden twee nieuwe ploegchefs. Een van die nieuwe chefs is de 34-jarige Sander Timmer. En dat is bijzonder, want hij heeft het stokje overgenomen van zijn vader Pieter Timmer. ‘Dat vind ik natuurlijk een enorme eer.’ Zegt Rtvnoord.nl.

Sander Timmer zit nu dertien jaar bij de brandweer. In februari volgde hij zijn vader op, die na 21 jaar stopte als ploegchef. ‘Als klein jongetje wilde ik al bij de brandweer’, vertelt Sander. ‘Als ’s nachts de pieper van m’n vader ging stond ik al boven aan de trap te luisteren wat er aan de hand was.'(zie video)

Heel bijzonder dat mijn zoon nu een van de nieuwe ploegchefs is’, zegt de 65-jarige Pieter. ‘Ja, daar ben ik zeker wel trots op. Ik heb er alle vertrouwen in dat Sander en Koen mijn taken goed zullen gaan overnemen. Beide mannen zijn heel gemotiveerd, dat vind ik heel belangrijk.’ ‘Het is een verantwoordelijke baan’, vervolgt Timmer senior. Meer en bron Rtvnoord.nl

Foto's