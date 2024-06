Brugdek Visserbrug gaat er anderhalf to twee jaar uit, tijdelijke brug aangelegd voor fietsers en voetgangers

Groningen – Het dek van Visserbrug gaat anderhalf tot twee jaar verdwijnen uit het centrum van Groningen. Dat heeft de gemeente dinsdagochtend bekendgemaakt. In plaats daarvan wordt er, zodra het brugdek is verwijderd, een tijdelijke brug aangelegd voor fietsers en voetgangers. Dat meldt Oogtv.nl.

De Visserbrug kan sinds donderdagmiddag niet bediend worden. Vrijdagochtend plaatste de gemeente een aantal grote zandzakken op het brugdek, om deze omlaag te houden. Uit de technische inspectie is gebleken dat één van de ‘scharnieren’ van de brug stuk is. Hierdoor gaat de brug scheef omhoog en is hij instabiel. De conclusie is dat de brug niet veilig meer open en dicht kan. Daardoor is de brug nu volledig gestremd is voor scheepvaartverkeer.

In eerste instantie dacht de gemeente de brug ergens in augustus te kunnen repareren. Maar nader onderzoek heeft nu uitgewezen dat dat niet op korte termijn kan. Het kapotte scharnierpunt zit op een dusdanige plek gemonteerd, dat reparatie of vervanging in de brugkelder op locatie uitgesloten is. Er is daarom besloten om het stalen gedeelte van de brug te verwijderen en vervolgens te beoordelen wat er moet gebeuren.

Een woordvoerder laat weten dat de Visserbrug al op de lijst stond voor groot onderhoud. Daarom wordt dit nu allemaal in één keer aangepakt.

Brug blijft anderhalf tot twee jaar weg, tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers

Om het scheepvaartverkeer zo snel als mogelijk weer op gang te kunnen brengen wordt de brug dus helemaal verwijderd. Wanneer dat gaat gebeuren, kan de gemeente nog niet zeggen. Hiervoor wordt op dit moment een planning gemaakt. Maar dat het lang gaat duren, is al wel duidelijk. De reparaties en onderhoud zijn complex, ook vanwege het monumentale karakter van de brug. De gemeente schat in dat, als het brugdek is weggehaald, deze anderhalf tot twee jaar weg blijft.

Tijdens deze periode komt er in ieder geval voor fietsers en voetgangers een tijdelijke brug die open en dicht geschoven kan worden, zodat het scheepvaartverkeer vanaf dat moment weer gebruik kan maken van de (staande mast) route. Voor auto’s komt er een oplossing in de vorm van een omleiding.

