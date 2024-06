Groningen – In de Oliemuldersweg is woensdagavond rond 22:25 uur geschoten door iemand. Dit bevestigd de politie.



Politie is ter plaatse en deed onderzoek. 1 persoon lag op de grond en is gewond en ging naar het ziekenhuis. Er is nog niemand aangehouden.

update: Heeft u iets gezien of gehoord van het schietincident? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Bel 112 bij spoed. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000.

