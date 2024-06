Oplichters doen zich voor als agent

Noord Nederland – Op verschillende plekken in Noord-Nederland doen oplichters zich voor als agent. Hierbij gebruiken ze onder andere de naam van uw wijkagent.

Ze weten mensen met verschillende babbeltrucs te overtuigen om waardevolle spullen en spaargeld aan hen te geven. We waarschuwen voor deze geraffineerde oplichtingspraktijken: de politie vraagt je nooit om spullen of geld te geven zodat deze ‘veiliggesteld’ kunnen worden. Heeft u ouderen in uw omgeving waarschuw hen dan actief voor de babbeltrucs.

De twee verdachten die afgelopen vrijdag nabij Frieschepalen zijn aangehouden maakten hun slachtoffers waarschijnlijk onder andere in de gemeente Het Hogeland. Bent u slachtoffer geworden doe dan altijd aangifte! Dat meldt de politie op Facebook.

Foto's