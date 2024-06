Finsterwolde – Aan de Kromme Elleboog in Finsterwolde heeft zaterdag op zondagnacht een aanhanger met meubels vlam gevat.

Buurtbewoners waren al bezig met blussen voordat de brandweer ter plaatse was. De brandweer heeft de aanhanger bij aankomst verder afgeblust. Over de oorzaak is niks bekend.

