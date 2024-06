Midlaren – In de nacht van zaterdag op zondag is een vrouw gewond geraakt ter hoogte van de ingang van waterpark De Bloemert in Midlaren.

Dat gebeurde omstreeks 03.30 uur. Volgens agenten ging het om een eenzijdig ongeluk, al is nog niet bekend met wat voor vervoersmiddel. De vrouw is uiteindelijk overgebracht naar het ziekenhuis. Dat meldt RTVNoord.nl

