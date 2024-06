Herdenking van omgekomen brandweermensen, water-ereteken op vele kazernes

Nederland – Zaterdag 15 juni staat de brandweer stil bij de brandweermensen die zijn omgekomen tijdens een inzet. Op verschillende kazernes in de regio zullen we dan ook het water-ereteken maken.

Jaarlijks vindt op de derde zaterdag in juni een nationale herdenking voor genodigden plaats, bij het monument in Schaarsbergen. Op zaterdag 16 juni 2012 vond de eerste herdenking, en daarmee de onthulling van het monument, plaats. Meer over het monument lees je op www.brandweermonument.nl



