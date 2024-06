Auto tegen boom bij Valthermond, 1 gewonde

Valthermond – Op de Valtherblokken heeft donderdag op vrijdagnacht een eenzijdig ongeval voorgedaan.

Door nog onbekende oorzaak is een bestuurder van een auto de macht over het stuur verloren.

Hierbij raakte hij een boom en is vervolgens tegen een andere boom tot stilstand gekomen.

Hierbij raakte de bestuurder lichtgewond , na controle in de ambulance hoefde de bestuurder niet mee naar het ziekenhuis.

De auto raakte bij het ongeval zwaar beschadigd.

Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd.

Foto's