Een opmerkelijk incident aan de Loefzijde in Groningen afgelopen donderdagavond.

Een aantal kinderen waren op een vlot aan het spelen in een vijver. Door nog onbekende oorzaak kantelde het vlot en kwamen de kinderen in het water terecht. Er zouden zes kinderen op het vlot staan. Verschillende hulpdiensten werden omstreeks 21:22 uur opgeroepen. Het is ons nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.

