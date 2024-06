30 maanden cel voor poging tot doodslag met hamer in binnenstad

Groningen (ADP) – Voor poging tot doodslag met een hamer is een 33-jarige man uit Groningen veroordeeld tot dertig maanden cel. Hiervan zijn twaalf maanden voorwaardelijk.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De rechter vindt evenals het OM dat het slaan met een hamer tegen het hoofd dodelijk had kunnen aflopen. Dit gebeurde vorig jaar op 10 augustus in de Papengang in de binnenstad. De Stadjer had met een ander een meningsverschil over drugs. Hij liep de andere man achterna en sloeg die met een hamer tegen het hoofd.

Altijd een hamer bij zich

De man droeg altijd een hamer of een stok bij zich, vertelde hij eerder tegen de rechter. Hij was al eens in elkaar geslagen en wilde zich hiermee verdedigen. De man kreeg de straf ook voor het bedreigen van zijn ex-vrouw in januari. Hij wilde zijn zoontje zien. Daarbij vernielde de man de auto van de vrouw en een raam van de woning. De rechter vindt ook bewezen dat de Stadjer in juli van vorig jaar iemand mishandelde door die te stompen.

Behandeling noodzakelijk

De man kampt met een drugsprobleem, waardoor agressieproblematiek de kop opsteekt. Hij moet zich zo snel mogelijk laten behandelen door de verslavingszorg. Daarnaast moet hij zich laten onderzoeken met het oog op een klinische behandeling en drugscontroles toestaan. Hij mag niet in de binnenstad komen, zolang het Openbaar Ministerie dit nodig vindt.

