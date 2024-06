Groningen – Hulpdiensten zijn dinsdagochtend omstreeks 11:20 opgeroepen voor een ongeval op de Peizerweg in Groningen.

Hier heeft een forse aanrijding plaatsgevonden tussen twee voertuigen. De schade na het ongeval is groot en de weg is deels gestremd. De stremming zorgde voor een korte file. Bij de aanrijding is 1 persoon licht gewond geraakt. De politie maakt rapport op van de situatie.

Foto's