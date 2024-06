Vier Mee met het Brandweermuseum Hoogezand – Sappemeer: Rijd Mee in een Oldtimer Brandweerwagen

Hoogezand-Sappemeer — Altijd al eens mee willen rijden in een klassieke brandweerwagen? Grijp dan nu je kans! Het Brandweermuseum Hoogezand – Sappemeer viert haar 15-jarig bestaan met een speciale rondrit door Hoogezand-Sappemeer, en jij kunt erbij zijn.

Feestelijke Rondrit

Op zaterdag 14 september 2024 begint het jubileumfeest met een unieke rondrit door de stad. Bezoekers krijgen de kans om mee te rijden in een van de prachtige oldtimer brandweerwagens van het museum. Voor slechts €5,- per persoon kun je deelnemen aan deze bijzondere ervaring.

Reserveren

Wacht niet te lang, want vol is vol! Bestel je tickets snel via de website www.hbvvhs.nl/15-jaar of neem contact op met Marc Bakker via telefoon of WhatsApp op 0651826079.

Mis deze unieke kans niet om het 15-jarig jubileum van het Brandweermuseum Hoogezand – Sappemeer op een spectaculaire manier mee te vieren. Stap in, geniet van de rit en beleef een stukje geschiedenis van dichtbij!

