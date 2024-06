Hoofdstation Groningen Open voor Bezoek tijdens 17e Dag van de Bouw

Groningen — Zaterdag vindt de 17e editie van de Dag van de Bouw plaats, waarbij bouwlocaties in heel Nederland hun hekken openen voor het publiek. Een van de hoogtepunten dit jaar is het Hoofdstation Groningen, dat de deuren opent om bezoekers een kijkje te laten nemen achter de schermen van dit iconische bouwproject.

Initiatief en Organisatie

De Dag van de Bouw wordt georganiseerd door Bouwend Nederland, de branchevereniging voor bouw- en infrabedrijven in Nederland. Deze dag is een onderdeel van de campagne ‘De bouw maakt het’, die tot doel heeft de positieve aspecten en de maatschappelijke betekenis van de bouw- en infrasector te benadrukken. Met deze campagne wil Bouwend Nederland laten zien hoe belangrijk de bouw en infra zijn voor het functioneren en de ontwikkeling van Nederland.

Deelname

Alleen leden van Bouwend Nederland kunnen deelnemen aan de Dag van de Bouw. Voor hen zijn er geen kosten aan verbonden. De vereniging ondersteunt de deelnemende leden met communicatiemiddelen en tips om een succesvolle dag te organiseren. Daarnaast wordt er voor gezorgd dat er zoveel mogelijk media-aandacht is voor het evenement.

Hoofdstation Groningen

Het Hoofdstation Groningen, een belangrijk knooppunt in het Noorden van Nederland, ondergaat momenteel een uitgebreide renovatie en modernisering. Bezoekers krijgen vandaag de unieke gelegenheid om het project van dichtbij te bekijken, inclusief de innovatieve technieken en duurzame oplossingen die worden toegepast. Dit is een kans om te zien hoe de bouwsector werkt aan het behoud en de verbetering van historische infrastructuur, terwijl tegelijkertijd wordt ingespeeld op de eisen van de toekomst.

De Dag van de Bouw belooft een inspirerende en leerzame ervaring te worden voor iedereen die geïnteresseerd is in de bouwsector en de ontwikkelingen rondom het Hoofdstation Groningen. Mis deze kans niet om meer te leren over de mensen en technologieën die bijdragen aan de bouw en infra in Nederland.

Foto's