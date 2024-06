Alex Soze langer in de cel: verdacht van poging zware mishandeling met voorbedachten rade

Groningen – Alex M. (44), beter bekend als ‘Alex Soze’, blijft twee weken langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de flutfluencer van poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade.

Het enige wat justitie kwijt wil is de verdenking van de Groninger. ,,Op een later moment zullen we met meer details komen in deze zaak’’, laat een woordvoerder weten.

De rechter-commissaris besloot vrijdag dat M. twee weken langer achter de tralies blijft. De verdenking van justitie lijkt erop te wijzen dat ‘Soze’ bewust een plan heeft gesmeed om iemand zwaar af te tuigen. Lees verder op Sikkom

