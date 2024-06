Groningen – In de Korenbloemstraat in Groningen heeft aan het begin van vrijdagavond een ruzie plaatsgevonden, waarbij mogelijk ook gestoken is. Dat meldt OOGTV.nl

Dat er is gevochten lijkt volgens aanwezigen zeker. Na het incident is één verdachte weggereden in een auto.

De politie is doet onderzoek naar het incident en praat met getuigen van het incident.

