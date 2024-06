Politie Noord-Nederland waarschuwt voor oplichting door nepagenten

Nederland – Op verschillende plekken in Noord-Nederland doen oplichters zich voor als agent. Ze weten mensen met een babbeltruc te overtuigen om waardevolle spullen en spaargeld aan hen te geven. We waarschuwen voor deze geraffineerde oplichtingspraktijken: de politie vraagt u nooit om spullen of geld te geven zodat deze ‘veiliggesteld’ kunnen worden!

De afgelopen weken is deze vorm van oplichting tientallen keren gemeld bij de politie. Meldingen kwamen uit heel Noord-Nederland.

Babbeltrucs in allerlei vormen

Deze vorm van oplichting is er in allerlei vormen. Oplichters maken gebruik van verschillende babbeltrucs. In veel gevallen wordt eerst telefonisch contact gezocht met slachtoffers. De oplichter doet zich voor als iemand van de politie en vertelt dat er een risico bestaat dat er bij het slachtoffer wordt ingebroken.

Deze zogenaamde politiemedewerker adviseert om waardevolle spullen en contant geld niet langer in de woning te bewaren. De oplichter stuurt een ‘agent’ naar de woning van een slachtoffer om de spullen op te halen. Deze nepagent draagt soms burgerkleding maar er zijn ook meldingen bekend waarbij de oplichters een politie-uniform, of iets dat daar sterk op lijkt, dragen.

De oplichters wisten veel slachtoffers met deze babbeltruc te overtuigen. Meerdere slachtoffers zijn waardevolle spullen zoals sieraden en contant spaargeld kwijtgeraakt.

Vraag om identificatie en bel de politie

Let op: de politie gaat nooit op deze manier te werk. Een agent zal u nooit vragen om waardevolle spullen of geld af te staan om deze ‘veilig te stellen’. Wordt u gebeld door iemand die zich voordoet als politiemedewerker en vertrouwt u het niet? Hang op en maak melding bij de politie. U kunt hiervoor het telefoonnummer 0900-8844 bellen.

Vraag een agent die bij u aan de deur staat altijd om zijn of haar politie-identificatie. Op zo’n legitimatiebewijs (een pasje ter grootte van een rijbewijs) staat een politielogo, een foto en het dienstnummer.

Kan de ‘agent’ geen ID tonen of twijfelt u aan de echtheid ervan? Omdat het om een heterdaadsituatie gaat mag u 112 bellen. Laat een agent die zich niet kan identificeren nooit zomaar binnen.

Onderzoek

De politie heeft de verschillende meldingen in onderzoek. Zo wordt bij elke melding gekeken naar camerabeelden en wordt buurtonderzoek verricht. Heeft u informatie die het onderzoek kan helpen? Bel dan 0900-8844. U kunt ook anoniem informatie delen, bel dan 0800-7000.

