Groningen – Dinsdag op woensdagnacht een agressieve man in horecagelegenheid Peperstraat Groningen. Beveiliger komt erbij en krijgt een vuistslag op zijn oog. Valt op de grond, gekneusd oog en hersenschudding.

Een verdachte (26jruit Groningen) was eerst weg maar uur later weer in beeld en aangehouden.

