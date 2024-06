Twee personen aangehouden na schietincident in Wehe-den Hoorn

Op vrijdag 31 mei omstreeks 18:15 uur ontving de politie een melding van een conflict aan de F. Cleveringastraat in Wehe-den Hoorn. Ter plaatse trof de politie één gewond persoon aan. Vermoedelijk liep het 30-jarige slachtoffer uit gemeente Het Hogeland zijn verwondingen op doordat er bij het conflict zou zijn geschoten met een luchtdrukwapen. Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek leidt direct tot twee aanhoudingen

De politie is direct een onderzoek gestart. Hierop konden twee personen worden aangehouden. De 21-jarige en 24-jarige verdachten uit de gemeente Het Hogeland worden verdacht van zware mishandeling. Zij zullen worden verhoord. Ook heeft de politie een luchtdrukwapen, of daarop gelijkend voorwerp, in beslag genomen.