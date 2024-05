Bedum – Bij de Walfridusschool aan de Bazuinslaan in Bedum heeft woensdagavond een grote brandweer oefening plaats gevonden. Hierbij was er brand in een school ontstaan.

Meerdere korpsen deden hier aan mee waar onder Bedum, Middelstum, Groningen en Baflo. Bij de oefening waren acht slachtoffers betrokken. Ze oefenden diverse onderdelen van het vak.

Foto's

