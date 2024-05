Harkstede – Op de A7 tussen Hoogezand-Sappemeer en Groningen heeft van dinsdag op woensdagnacht een eenzijdig ongeval plaatsgevonden waarbij een auto op de kop in de sloot is beland.

De bestuurder is hierbij gewond geraakt. Het slachtoffer is na behandeling in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Berger Hamstra heeft de auto geborgen.

De auto kreeg vermoedelijk een klapband waarna de bestuurder de macht over het stuur verloor en in de sloot belandde.

