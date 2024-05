Groningen – Op de kruising Sontweg/Europaweg heeft woensdagmiddag een aanrijding plaatsgevonden. Wat er precies is gebeurd is niet bekend, mogelijk werd een spiegel geraakt. 1 persoon is gewond geraakt.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Iets verderop staat een bus stil. De politie maakte een rapportage op.

