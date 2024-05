Roodehaan – Op zondag 26 mei 2024 heeft de politie een rijbewijs ingevorderd van een 20 jarige inwoner uit Groningen.

De bestuurder reed in zijn auto vanuit een 30 km zone bij Roodehaan een 60 km zone in en het viel daarbij op dat hij flink gas gaf. Op de laser werd 152 km afgelezen, dit is 147 km gecorrigeerd.

Op deze weg is 60 km toegestaan, dus uiteindelijk 87 km te snel. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd en de bestuurder zal aangemeld worden voor een EMG.

