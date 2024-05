112GroningenDag deelnemer: Ziegler Brandweertechniek B.V. is ook aanwezig as zaterdag 1 juni

Groningen – Op zaterdag 1 juni 2024 zullen verschillende bedrijven/instanties gerelateerd aan 112 of veiligheid zich presenteren tijdens de 112GroningenDag in de Martiniplaza. Tot 1 juni 2024 stellen we alle deelnemers aan u voor in deze rubriek!!

Er doen die dag zo`n 58 standhouders/bedrijven/instanties mee. Vandaag stellen we aan u voor: Ziegler Brandweertechniek B.V. Winschoten Video 2022.

Zaterdag 1 juni aanstaande staat Ziegler Brandweertechniek B.V. op de 112GroningenDag 2024. Ziegler is aanwezig met een splinternieuw schuimblusvoertuig met blusarm voor de bedrijfsbrandweer van ProRail en een nieuwe CCFM Unimog voor Brandweer Soesterberg.

Ziegler Brandweertechniek B.V. is in december 1977 opgericht. Het kwam voort uit carrosseriebedrijf Berwi van Jan Jurrien van Bergen, sinds de jaren vijftig leverancier van brandweerwagens met pompen. Ziegler heeft de verdere ontwikkeling en modernisering van bluswagens een enorme boost gegeven. Zo kwam Ziegler als eerste met een aluminium beklede materieelruimte. Een unicum destijds! Tot op heden staat Ziegler bekend om high tech blus-innovaties waarbij veiligheid voorop staat. Zij is een volle dochteronderneming van Albert Ziegler GmbH in Giengen en maakt onderdeel uit van de CIMC groep.

Ziegler in het kort:

Produceert op jaarbasis ca. 60 brandweervoertuigen op maat;

Streeft naar kwaliteit op het hoogste niveau;

Toonaangevend op nationale- en internationale markt;

Werkt met de nieuwste technologieën;

Biedt service en onderhoud (24 uur per dag);

Leverancier van handelsartikelen;

Bedrijf met veel know-how.

Wat we ook op deze veiligheidsbeurs zien, het zal draaien om antwoorden en oplossingen voor de uitdagingen van de huidige megatrends van onze tijd. Daarbij horen uiteraard nieuwe producten en productinnovaties, waarbij de focus vooral ligt op onze core business, zoals brandblustechniek en besturingssystemen.

Wij heten u alvast van harte welkom op onze Ziegler stand.

Informatie

We houden u op de hoogte met de nieuwste ontwikkelingen rondom de 112Groningendag. We zullen dit via onze website 112Groningen.nl doen. Hier stellen we in 2024 de vele verschillende partijen aan u voor. De 112GroningenDag gaat in 2024 voor het eerst werken met een online kaartverkoop.

We introduceren de online verkoop zodat u tijdens de dag niet in een lange rij hoeft te staan. Over het online kaartverkoop volgt later meer in een vervolg persbericht in 2024. Na 13:30 uur is het sws rustiger en bent u zo binnen.

De 112GroningenDag wordt ook in 2024 mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare(www.asvancare.nl ) en Subsponsor 101BHV.nl(www.101bhv.nl )

Kom op de fiets

Alles op een rijtje:



Wat: 112GroningenDag

Wanneer: Zaterdag 1 juni 2024 van 10:00 tot 17:00 uur.

Waar: MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2 in Groningen

Entree aan de kassa: Tot en met 5 jaar gratis, vanaf 6 jaar € 04,50 Euro p.p. (pinnen ja graag) (contant kan natuurlijk ook)

Stadjerspas: 2,25 E per persoon.

Online tickets: 04,00 E(+1,00e servicekosten Plaza) Voordeel is: Sneller binnen, kortere rij , wel na 11:00 uur komen dan! Gemak vooraf ! Online verkoop, 24 uur per dag, Elektronische betaling, E-Tickets per mail verstuurd.

(Let op: Bij de online tickets worden wel 01,00 euro servicekosten gerekend per kaartje door de Martiniplaza voor het systeem, de keus is dus aan u zelf) geen voorverkoop maar online tickets.

Foto's

