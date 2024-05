Sappemeer – Op het dak van Kikkoman, een industriepand aan de Vosholen in Sappemeer is zaterdagochtend veel rookontwikkeling waargenomen. De brandweer ging na aankomst gelijk op verkenning in het pand om de brandhaard te lokaliseren.

Om over voldoende mankracht te beschikken is er opgeschaald naar grote brand. Ze maken er onder andere de bekende flesjes met rode of groene dop(soja saus) die je bij vele Sushi restaurants ziet.

