Openbaar Ministerie trekt boetekleed aan en onderzoekt inzet kroongetuige in Marumer zwembadmoordzaak

Marum – Een speciale commissie gaat op verzoek van het Openbaar Ministerie onderzoeken wat de rol van justitie is geweest in de Marumer zwembadmoordzaak. Het gerechtshof in Leeuwarden veroordeelde woensdag in een hoger beroepszaak vier verdachten voor hun betrokkenheid bij de dood van de 40-jarige Jan Elzinga, die in 2012 werd doodgeschoten in Marum.

Het hof heeft kritiek op de rol van het Openbaar Ministerie (OM) en de inzet van de kroongetuige. Het OM trekt zich dat aan en gaat haar eigen rol hierin onderzoeken. Volgens het hof had er meer onderzoek gedaan moeten worden naar de herkomst van een deel van de sms-berichten die de kroongetuige overhandigde, voordat de deal werd voorgelegd aan de rechter-commissaris. Lees verder op RTVNoord.nl…

