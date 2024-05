Landelijke pinstoring treft onder meer Albert Heijn en Jumbo

landelijk – Een landelijke storing zorgt sinds 18.00 uur voor problemen met pinnen in winkels in heel Nederland. Dat laat Betaalvereniging Nederland weten. Volgens de website allestoringen.nl hebben al duizenden mensen melding gemaakt van de storing. De problemen gelden onder meer in winkels van Albert Heijn en Jumbo.

Volgens een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland zorgt de storing voor problemen met dertig tot veertig procent van de pintransacties in winkels. De storing zou spelen in het netwerk tussen banken en transactieverwerkers, maar de exacte oorzaak is nog onbekend. Lees verder op RTVNoord.nl

