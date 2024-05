Afgelopen vrijdag heeft het GPT (Grensoverschrijdend Politieteam) tijdens een routinepatrouille een Nederlandse auto aan de kant gezet. De bestuurder bleek al voor de vierde keer zonder geldig rijbewijs te rijden. In overleg met de officier van justitie is zijn auto in beslag genomen en heeft hij een boete gekregen voor het herhaaldelijk rijden zonder rijbewijs.

De bestuurder had daarnaast een bus pepperspray ter grootte van een brandblusser bij zich, wat ook in beslag is genomen en resulteerde in een extra boete.

Bovendien stond deze persoon geregistreerd als een ongewenst vreemdeling. Hij is aangehouden en momenteel loopt er een onderzoek geleid door de Koninklijke Marechaussee.

