Marum – Maandagavond rond 7 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een ongeval in het Haarsterbos in Marum. Dat meldt Infoleek.nl

In het bos naast de Haarsterweg was een mountainbiker ten val gekomen. De brandweer werd ook opgeroepen voor assistentie bij de hulpverlening.

Wat voor letsel de mountainbiker heeft opgelopen bij dit ongeval is onbekend. Doordat er vele hulpdiensten over de Haarsterweg reden, kwamen vele omwonden kijken wat er aan de hand was.

Foto's