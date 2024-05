Twee jongeren zijn Handhaving te slim af bij Jachtseizoen in Vinkhuizen

Groningen – In de wijk Vinkhuizen vond woensdag een editie van Jachtseizoen plaats. Bij dit spel maken handhavers van de gemeente Groningen ‘jacht’ op jongeren. Op deze manier wordt er geprobeerd om verbinding met de jeugd te creëren.

“Het was een flinke uitdaging. Maar op twee jongeren na hebben we iedereen te pakken kunnen krijgen”, schrijft Handhaving op sociale media. De editie van Jachtseizoen werd samen georganiseerd met Jongerenwerk Vinkhuizen en de wijk boa’s. Na een bijeenkomst in het buurthuis, waar de spelregels werden uitgelegd, ging iedereen op pad. Jongeren kregen de taak om uit handen te blijven van de handhavers. De boa’s kregen de opdracht om iedereen in te rekenen. Jachtseizoen is een tikspel dat gebaseerd is op een serie van StukTV. Iedere deelnemers krijgt twee kaartjes die elk staan voor een even. Wanneer iemand getikt wordt, levert diegene een kaartje in. Wanneer beide kaartjes ingeleverd zijn is het einde spel.

“We kijken terug op een hele geslaagde editie. Dit is een hele mooie manier om positief in contact te komen met de jongeren in de wijk. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.” Vinkhuizen is niet de eerste wijk waar het spel wordt gehouden. Eerder dit jaar vond het bijvoorbeeld in Hoogkerk plaats. Eerdere reportage hier(Oogtv)

