Europaweg vrijdag anderhalf uur dicht voor corteo FC-supporters (update)

Groningen – De Europaweg is aan het eind van vrijdagmiddag en het begin van vrijdagavond dicht. De gemeente sluit de weg af, omdat supporters van FC Groningen dan in een grote stoet richting de Euroborg lopen. Zegt Oogtv.nl.

De afsluiting begint komende vrijdagmiddag om 16.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Kort na 18.00 uur gaat de Europaweg weer open.

De supporters van FC Groningen lopen, in de aanloop van de beslissende promotiewedstrijd tegen Roda JC in de Euroborg, in een zogenaamd corteo naar het stadion. De processie van zingende fans wordt voorafgegaan door supporters met spandoeken en banners.

Update 08-05-2024 16.20 uur:

De optocht van de FC-supporters gaat vanaf het Sontplein, via de Europaweg, naar de Euroborg om daar de laatste wedstijd van het seizoen te bekijken. Verkeer kan tijdens de optocht de stad uit via de Bornholmstraat.

Foto's