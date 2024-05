Camera’s en schijnwerpers geplaatst bij Academiegebouw RUG vanwege pro-Palestijnse acties

Groningen – Voor het Academiegebouw op het Broerplein zijn woensdag aan het einde van de middag camera’s en schijnwerpers geplaatst. Aanleiding zijn de pro-Palestijnse acties van de afgelopen periode. Dat meldt OOGTV.nl

Vorige maand werden de gebouwen beklad met pro-Palestijnse leuzen. Eerder gebeurde dit al in november en december. Toen werden er ook ramen van de Universiteitsbibliotheek ingeslagen. Dat er nu camera’s worden geplaatst komt niet helemaal als een verrassing. Vorige maand liet burgemeester Koen Schuiling (VVD) weten dat er met de RUG gekeken wordt of maatregelen ook verscherpt moeten worden: “Op en rondom de gebouwen is op dit moment cameratoezicht. Maar is de kwaliteit daarvan toereikend? Ook kijken we of de verlichting voldoende is.”

In totaal zijn er woensdag vier masten geplaatst met verschillende camera’s. Ook is aan de masten een aantal schijnwerpers bevestigd. Met de plaatsing kan geconcludeerd worden dat onderzoek heeft uitgewezen dat het cameratoezicht niet toereikend was. Volgens de RUG heeft de plaatsing van de camera’s niets te maken met de recente acties in Amsterdam.

Hoe lang de camera’s blijven staan op het Broerplein kan niet verteld worden.

