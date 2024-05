OM wil Algerijn vijftien maanden achter slot en grendel voor rooftocht in Engelbert

Groningen – Het Openbaar Ministerie wil dat een 23-jarige Algerijn zeker vijftien maanden in het cachot verdwijnt. De man zou halverwege januari zeven inbraken in auto’s en een woning hebben gepleegd in Engelbert.

Dat meldt RTV Noord dinsdagmiddag.

De man werd op heterdaad betrapt door de politie in de nacht van 15 op 16 januari, nadat een buurtbewoner zag hoe de man van auto naar auto liep met een grote tas. Na zijn aanhouding bleek dat de man ook de woning van een hoogbejaarde vrouw binnen was geslopen. Daar stal hij geld, trouwringen, andere sieraden en horloges.

Het OM eist tien maanden celstraf, met daarnaast nog eens vijf maanden voorwaardelijk. De advocaat van de Algerijn vindt dat er niet genoeg bewijs is voor alle diefstallen en vraagt daarom een lagere straf. De Algerijn is inmiddels tot ‘ongewenste vreemdeling’ verklaard en stelt dat hij, na zijn straf, terug wil naar zijn thuisland.

Over twee weken doet de rechter uitspraak in de zaak.

