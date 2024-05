Minderjarige verdachte aangehouden voor mogelijke betrokkenheid brandstichting bij Nienoord

Leek – Maandagavond heeft er een grote brand gewoed in het speelparadijs in Familiepark Nienoord, dinsdagochtend was de schade goed te zien.

De politie is een Plaats delict gestart ze gaan mogelijk uit van brandstichting.

Brand ontdekt door vrijwilligers

De brand werd ontdekt door vrijwilligers die op het park werken en er in caravans verblijven. Meldt RTV Noord. De vrijwilligers waren aanwezig op het park en zagen brand, hierop belden de vrijwilligers 112. De brandweer kwam snel ter plaatse en schaalde al snel op naar ‘grote brand’.

Politie gaat uit van mogelijke brandstichting

De politie is dinsdagmorgen een onderzoek gestart naar de brand op het Familiepark Nienoord, de brand heeft het speelparadijs volledig verwoest. De politie gaat uit van mogelijke brandstichting.

Paar dagen gesloten

Familiepark Nienoord meldt op Facebook dat het park de komende dagen dicht zou blijven. Het park is dinsdag en woensdag gesloten, het is tot nu toe nog onbekend wanneer het park weer open gaat voor bezoekers.

Het is een drukke periode voor Familiepark Nienoord, de komende tijd zouden er veel schoolreisjes worden gehouden op het park.

Brandstichting

Er is dinsdag een minderjarige jongen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid meldt Rtvnoord, onderzoek is volop bezig. Zie ook vlammenzee.

Foto's