Grote uitslaande brand in speelparadijs bij Familiepark Nienoord in Leek (2x Video)

Leek – Maandagavond is er een grote brand uitgebroken op Landgoed Nienoord in Leek. Er is sprake van een forse rookontwikkeling in het speelparadijs gedeelte.

Volgens een getuige is de rook te zien bij Niekerk, dat hemelsbreed ruim zes kilometer van Landgoed Nienoord ligt.

Grote inzet brandweer

De brandweer heeft maandagavond groots ingezet om de grote brand onder controle te krijgen. zo kwamen er brandweerlieden uit Roden, Norg, Groningen, Eelde en Peize met spoed ter plaatse.

Op het terrein staat een binnenspeeltuin van Nienoord in de brand, volgens getuigen ligt heel het dak vol met zonnepanelen.

Forse rookontwikkeling

Bij de brand komt een forse rookontwikkeling vrij. Grote zwarte wolken trekken over leek en omliggende dorpen. De rookwolken waren in de verre omgeving te zien. De brandweer meldt als je last hebt van rook om de deuren en ramen te sluiten en ventilatie uit te zetten. Zie ook

Brandmeester

De brandweer heeft rond 22:20 uur het sein ‘brandmeester’ gegeven. ‘Het pand is zwaar beschadigd. Het nablussen zal vermoedelijk nog een aantal uren gaan duren.’ Meldt Veiligheidsregio Groningen.