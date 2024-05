Vrouw (35) uit Stad slaat, schopt en spuugt tegen Arriva-boa die om vervoersbewijs vraagt

Groningen – Agenten hebben zondagavond een 35-jarige vrouw uit Groningen aangehouden vanwege een mishandeling van een medewerker van Arriva.

Volgens teamchef Gerard de Jonge van de politie in het centrum van Groningen sloeg de vrouw een beveiliger van Arriva in het gezicht en deelde trappen uit. De boa werd ook in gezicht gespuugd door de vrouw, nadat deze om een plaatsbewijs vroeg.

Na de aanhouding van de vrouw vonden agenten ook een alarmpistool in de kleding van de vrouw.

Foto's

Deel dit artikel

Social media