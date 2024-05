Groningen- Op de Bedumerweg heeft zondagmiddag een ongeval plaatsgevonden waarbij een auto tegen een boom is aangereden.

Hulpdiensten zijn ter plaatse bij het ongeval. De weg is deels afgesloten. De bestuurder van het ongeval is bij het ongeluk gewond geraakt. De bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Foto's