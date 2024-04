De belangrijkste voordelen van zonnepanelen op een rijtje

Groningen – Zon en wind zijn energiebronnen die altijd voorradig zijn. Zonnepanelen op uw dak zijn om die reden alleen al een goede keuze.

U levert uw eigen energie en tegelijkertijd profiteert ook uw portemonnee daarvan. Wilt u nog meer weten over deze duurzame investering? In dit blog vindt u alle voordelen van de aanleg van zonnepanelen op een rijtje.

U levert een bijdrage aan het verbeteren van het klimaat

Een groot deel van de energie die u nodig heeft voor een woning, kan rechtstreeks van de zon komen. Er komen geen broeikasgassen zoals CO2 vrij bij het winnen van zonne-energie, terwijl dit bij het gebruik van traditionele gassen zoals aardgas en steenkool wel het geval is. Hierdoor kan het gebruik van zonnepanelen bijdragen aan een beter klimaat.

Het opwekken van duurzame stroom gebeurt steeds meer in Nederland, ook in Groningen. Zonnepanelen in Groningen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de doelstelling om in 2050 alle Nederlandse huishoudens met duurzame stroom op te wekken.

Geld besparen met zonnepanelen

Voor veel mensen klinkt dit als het belangrijkste voordeel: de aanleg van zonnepanelen op het dak maakt het mogelijk om heel wat geld te besparen. Uiteraard moet er eerst een flink bedrag worden geïnvesteerd in zonnepanelen, maar op de lange termijn verdient u dit terug door de maandelijkse lagere energierekeningen.

Nu de energierekeningen steeds hoger oplopen, is het logisch dat u naar oplossingen gaat zoeken om de kosten laag te houden. Zonnepanelen kunnen daarin een hoop betekenen. Hierdoor hoeft u minder te betalen voor uw energierekening en kunt u het geld anders besteden. Met een gemiddelde installatie van 12 zonnepanelen op uw dak kunt u jaarlijks meer dan 1000 euro besparen.

Uw huis wordt meer waard

De opbrengst van uw zonnepanelen is ook op een andere manier gunstig voor uw portemonnee. Uw woning wordt namelijk meer waard als er zonnepanelen op het dak liggen. Zo zijn veel kopers geïnteresseerd in woningen met duurzame voorzieningen. Het scheelt een hele investering als een huis al zonnepanelen heeft en daardoor al verduurzaamd is. Het betekent ook dat de energiekosten voor nieuwe bewoners laag zijn als ze verhuizen naar een huis dat al verduurzaamd is. Dit kan gunstig zijn als u van plan bent uw woning te verkopen.

Zonnepanelen zorgen voor een beter energielabel van uw huis, waardoor de waarde van het huis zal stijgen. Hoeveel het energielabel verbetert hangt af van de grootte van de woning en de oppervlakte van het aantal zonnepanelen. Vaak komt het erop neer dat de impact op het energielabel van zonnepanelen nog groter is op kleine woningen, dan op die van grotere woningen.

Weinig onderhoud

Zonnepanelen gaan jarenlang mee, zonder dat u er veel onderhoud aan heeft. Doordat de meeste daken schuin aflopen, worden de panelen automatisch schoongespoeld door de regen. Ook wanneer u een plat dak heeft, worden de panelen zo op het dak gelegd dat de regen alles kan schoonspoelen. Wanneer dit niet het geval is, is een jaarlijkse schoonmaakbeurt voldoende. U kunt dit zelf uitvoeren of een schoonmaakbedrijf met specialisten inhuren.

Subsidie

In sommige gemeentes in Nederland worden wooneigenaren beloond met een subsidie wanneer ze zonnepanelen op het dak hebben liggen. Het is een extra aanmoediging als mensen weten dat ze geld krijgen voor de installatie van zonnepanelen. Ze ontvangen een vergoeding van de overheid, omdat ze voor goede energie kiezen.

Kies voor zonnepanelen op uw dak

Daar waar zonnepanelen bijdragen aan een beter klimaat, helpen ze ook nog eens met het besparen van geld. De lagere maandelijkse energierekening door op een duurzame manier stroom op te wekken kan er ook voor zorgen dat uw woning meer waard wordt. Met zonnepanelen van bijvoorbeeld Solar Expert Jansen op het dak kunt u jarenlang vooruit zonder er veel onderhoud aan te verrichten. Denk aan de duurzame toekomst, kies voor zonnepanelen op uw dak en bespaar daarmee een hoop kosten

Foto's