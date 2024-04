Dodenherdenking in Groningen wordt ‘anders dan andere jaren’ vanwege extra veiligheidsmaatregelen

Groningen – De gemeente Groningen neemt dit jaar extra maatregelen om de dodenherdenking op 4 mei veilig te laten verlopen.

Dat liet de gemeente vrijdagmiddag weten aan RTV Noord. Wat de maatregelen in Groningen gaan, moet de komende twee weken nog duidelijk worden. Daarvoor overlegt de gemeente met de betrokken instanties, onder meer met de organisatie van de dodenherdenking in Groningen.

De gemeente spreekt van ‘gepaste maatregelen’. Vermoedelijk betekent dit dat de maatregelen minder ingrijpend zullen zijn dan bijvoorbeeld op de Dam in Amsterdam. Maar een woordvoerder vertelt aan RTL Nieuws dat de herdenking ‘in ieder geval anders wordt dan andere jaren’.

De maatregelen worden ingesteld vanwege het sentiment in de samenleving over de oorlog in Gaza. Er wordt op meerdere plekken in het land gevreesd voor protestacties en ordeverstoringen.

Foto's