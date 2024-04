Aanhoudingen en diverse boetes`tijdens verkeerscontrole in Het Hogeland`

Regio – De politie heeft dinsdagavond tijdens een verkeerscontrole een 37-jarige man uit de gemeente Het Hogeland aangehouden voor het bezit van harddrugs en het rijden onder invloed van drugs. Dat maakte de politie donderdag bekend.

Tijdens dezelfde verkeerscontrole werd een snelheidsovertreding begaan door een 26-jarige man uit de gemeente Het Hogeland. Hij reed op de N361 met een snelheid van 149 km/u waar 80 km/u is toegestaan. Daarnaast testte hij positief op het gebruik van drugs. De man is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd. Meldt Rtvnoord.nl.

Foto's