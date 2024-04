Opnieuw een mishandeling op het Jaagpad in Groningen

Groningen – De politie is op zoek naar getuigen! Op vrijdag 12 april 2024 omstreeks 14.30 uur heeft er een zware mishandeling plaatsgevonden ter hoogte van het Jaagpad te Groningen. Hierbij is een manspersoon van de fiets getrapt, daarbij heeft hij meerdere botbreuken opgelopen.

Tijdens het incident heeft er een getuige zich ontfermd over het slachtoffer. Ben jij getuige geweest? Of heb jij meer informatie? Laat het ons dan weten. Dit kan door te bellen naar 0900-8844. Je kunt hierbij het zaaknummer 2024095872 benoemen.

Doe je dit liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem of op het nummer 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt en dus niet van de politie. Je hoeft geen gegevens achter te laten en jouw informatie wordt alleen doorgegeven als het op geen enkele manier naar jou te herleiden valt.

Foto's