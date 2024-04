Voorbijgangers beschoten vanuit rijdende auto

Groningen – Diverse mensen zijn woensdagavond vanuit een voorbij rijdende auto beschoten met een balletjespistool. Dat meldt Wijknieuws Vinkhuizen.

Het gaat onder meer om de Zandsteenlaan in Vinkhuizen en de binnenstad. Daar wordt een man door zo’n balletje bijna op zijn ogen geraakt door een bijrijder. Hij raakt gewond aan het voorhoofd en belt 112.

Volgens de politie zijn er woensdagavond meerdere soortgelijke meldingen binnengekomen. Er zou zijn geschoten met een balletjespistool of een airsoftgun. Een getuige weet te melden dat er geschoten is vanuit een witte Seat. Er is nog niemand aangehouden.

