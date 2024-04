Slachtoffer schietincident Vismarkt is man uit Sappemeer

Groningen – De man die woensdagavond gewond raakte bij schietincident op de Vismarkt is een 23-jarige inwoner van Sappemeer. Dat meldt de politie. Er is nog geen aanhouding verricht.

De politie kreeg woensdagavond rond 20:50 uur een melding van een conflict op de Vismarkt. Daar zou ook bij zijn geschoten. In de omgeving van de Vismarkt troffen agenten het gewonde slachtoffer aan. Hij is ter plaatse behandeld, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De politie is direct na het incident begonnen met sporenonderzoek. Ook hebben agenten gesproken met meerdere mogelijke getuigen. Het is nog niet bekend wat de toedracht van het schietincident is geweest.

De politie komt graag in contact met getuigen van het conflict en het schietincident of met mensen die informatie hebben die van belang is voor het onderzoek. Zij kunnen bellen met 0900-8844. of met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

